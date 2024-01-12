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Сегодня, 12:29

Галактионов — о Дзюбе: «Артем — лидер «Локомотива». Нам важно не просто вместе играть, а выиграть»

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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии нападающего красно-зеленых Артема Дзюбы перед зимними сборами.

— В каком состоянии приехал Дзюба?

— Самый первый пришел на медосмотр — как мне доложили, еще не было 8 часов утра, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Галактионова. — Это и поломается лидеру команды. Задал тон. Первый — он везде первый.

— Большой расчет на него в первой части сезона?

— Артем — лидер нашей команды, нашего коллектива. Безусловно, я думаю, что он хорошо подготовится и будет приносить пользу команду. Нам важно не просто вместе играть, а выиграть и завоевывать регалии.

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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