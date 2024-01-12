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Вратарь ЦСКА Сарраф рассказал, что думает о тренере сборной Сирии Купере

Виктория Кравченко
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Вратарь молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф рассказал о знакомстве с главным тренером сборной Сирии Эктором Купером.

— Про Купера. Мы с тобой одного возраста, и я узнал его биографию только после ЧМ-2018, где он с Египтом попал в группу к России. Ты так же?

— А я вообще ничего не знал о нем! Когда меня уже позвали в основную сборную, стал гуглить, кто там тренер. Прочитал о нем в Википедии перед самым знакомством, и был сильно удивлен! Зато сейчас часто ходим с командой и с ним в баню — Купер, как и я, очень любит париться.

— Ничего себе.

— Когда я узнал, какие команды тренировал Эктор, стал все расспрашивать. Он делился, как тренировал в «Интере» Роналдо-зубастика, Каннаваро, говорил про Салаха в сборной Египта, — цитирует Саррафа Sport24.

Купер возглавляет сборную Сирии с февраля 2023 года. Ранее 68-летний аргентинский работал с «Валенсией», «Интером», «Мальоркой», «Пармой», сборными Грузии, Египта, Узбекистана и другими командами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-611533-vratar-tsska-ob-ektore-kupere-nichego-ne-znal-o-nem-stal-guglit-udivilsya-eto-yego-trener-v-sbornoy-sirii
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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