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Сегодня, 12:45

Осинькин: «С «Зенитом» легче конкурировать, чем в прошлые годы»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» высказал мнение о состоянии действующего чемпиона России «Зенита» в нынешнем сезоне.

— В какой-то момент вы сказали: «Все очень тонко, мы только ищем свою игру и ни о чем устоявшемся говорить не можем». С тех пор уже появилось больше уверенности, что вы ее нашли?

— Мы ни разу не играли с таким огромным преимуществом, чтобы быть уверенными в результате на протяжении всей встречи. Даже игра с «Факелом» только кажется, что была легкой. В первом тайме мы создали мало шансов, а у соперника момент был. Вообще, чемпионат России — очень сложный, и если говорить о каком-то запасе прочности, то он был только у прошлогоднего «Зенита». Чуть меньше это получалось в первой части того сезона у «Спартака», а у всех остальных команд, даже когда они побеждали, о какой-либо легкости говорить не приходилось.

— Нынешний «Зенит» — другой? Видите ли вы у того же лидирующего «Краснодара» перспективу конкурировать с ним?

— Так и можно сказать — с «Зенитом» легче конкурировать, чем в прошлые годы. Команда потеряла такую боевую единицу, как Малком. Пока мы не видим, чтобы вместо него кого-то привезли, а даже если и привезут, то любого футболиста надо встроить в состав, и на это требуется время.

Да, действительно, шанс у других команд — не буду говорить, что только у «Краснодара» — возрастает. Но «Зенит» уже тоже далеко не такой, как в первые два-три тура: последние матчи показали, что он возвращается к своему уровню. Поэтому для меня «Зенит» в любом случае — фаворит. Но при должном стечении обстоятельств некоторые команды могут навязать ему борьбу.

После 7 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 14 очками. Команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах.

Игорь Осинькин. «Смогу ли работать в топ-клубе? Никаких комплексов нет, но мне интересно в Самаре!» Интервью Игоря Осинькина

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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