Осинькин: «С «Зенитом» легче конкурировать, чем в прошлые годы»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» высказал мнение о состоянии действующего чемпиона России «Зенита» в нынешнем сезоне.

— В какой-то момент вы сказали: «Все очень тонко, мы только ищем свою игру и ни о чем устоявшемся говорить не можем». С тех пор уже появилось больше уверенности, что вы ее нашли?

— Мы ни разу не играли с таким огромным преимуществом, чтобы быть уверенными в результате на протяжении всей встречи. Даже игра с «Факелом» только кажется, что была легкой. В первом тайме мы создали мало шансов, а у соперника момент был. Вообще, чемпионат России — очень сложный, и если говорить о каком-то запасе прочности, то он был только у прошлогоднего «Зенита». Чуть меньше это получалось в первой части того сезона у «Спартака», а у всех остальных команд, даже когда они побеждали, о какой-либо легкости говорить не приходилось.

— Нынешний «Зенит» — другой? Видите ли вы у того же лидирующего «Краснодара» перспективу конкурировать с ним?

— Так и можно сказать — с «Зенитом» легче конкурировать, чем в прошлые годы. Команда потеряла такую боевую единицу, как Малком. Пока мы не видим, чтобы вместо него кого-то привезли, а даже если и привезут, то любого футболиста надо встроить в состав, и на это требуется время.

Да, действительно, шанс у других команд — не буду говорить, что только у «Краснодара» — возрастает. Но «Зенит» уже тоже далеко не такой, как в первые два-три тура: последние матчи показали, что он возвращается к своему уровню. Поэтому для меня «Зенит» в любом случае — фаворит. Но при должном стечении обстоятельств некоторые команды могут навязать ему борьбу.

После 7 туров чемпионата России-2023/24 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 14 очками. Команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах.