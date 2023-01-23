Сычевой забил эффектный гол в товарищеском матче за «Крылья Советов»

Нападающий «Крылья Советов» Владимир Сычевой отличился в товарищеском матче против команды «Раднички» из Сербии.

Самарцы разыграли штрафной, и Писарский нанес мощный дальний удар. Мяч после удара форварда влетел точно в девятку ворот соперника.

Сычевой в декабре 2022 года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне он провел за оренбуржскую команду 19 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи.