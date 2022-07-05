Осинькин: «Евгеньев занимался с тренером по физической подготовке. В матче с «Ахматом» он не играл»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» заявил, что защитник экс-защитник «Динамо» Роман Евгеньев тренировался с тренером по физической подготовке.
«Евгеньев сегодня тренировался с тренером по физической подготовке. За нас в матче с «Ахматом» он не играл, и не будет. У нас вторая игра. Заинтересованы ли мы в нем? Без комментариев», — сказал Осинькин «СЭ».
30 июня «Динамо» объявило об уходе из команды защитника Евгеньева.
Роман является воспитанником академии «Динамо» имени Льва Яшина. Вместе с бело-голубыми он становился бронзовым призером молодежного первенства и РПЛ.
В 19-летнем возрасте дебютировал в основной команде и за четыре сезона провел 86 матчей, забив два гола. Три раза выводил команду на поле в качестве капитана.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -