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Осинькин: «Евгеньев занимался с тренером по физической подготовке. В матче с «Ахматом» он не играл»

Осинькин рассказал о тренировке экс-защитника «Динамо» Евгеньева
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» заявил, что защитник экс-защитник «Динамо» Роман Евгеньев тренировался с тренером по физической подготовке.

«Евгеньев сегодня тренировался с тренером по физической подготовке. За нас в матче с «Ахматом» он не играл, и не будет. У нас вторая игра. Заинтересованы ли мы в нем? Без комментариев», — сказал Осинькин «СЭ».

30 июня «Динамо» объявило об уходе из команды защитника Евгеньева.

Роман является воспитанником академии «Динамо» имени Льва Яшина. Вместе с бело-голубыми он становился бронзовым призером молодежного первенства и РПЛ.

В 19-летнем возрасте дебютировал в основной команде и за четыре сезона провел 86 матчей, забив два гола. Три раза выводил команду на поле в качестве капитана.

Роман Евгеньев
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ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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