«Динамо» объявило об уходе из команды защитника Евгеньева

Защитник Роман Евгеньев покидает московское «Динамо» в связи с истечением срока действия договора, сообщает пресс-служба клуба.

Роман является воспитанником академии «Динамо» имени Льва Яшина. Вместе с бело-голубыми он становился бронзовым призером молодежного первенства и РПЛ.

В 19-летнем возрасте дебютировал в основной команде и за четыре сезона провел 86 матчей, забив два гола. Три раза выводил команду на поле в качестве капитана.