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«Динамо» объявило об уходе из команды защитника Евгеньева

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман Евгеньев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник Роман Евгеньев покидает московское «Динамо» в связи с истечением срока действия договора, сообщает пресс-служба клуба.

Роман является воспитанником академии «Динамо» имени Льва Яшина. Вместе с бело-голубыми он становился бронзовым призером молодежного первенства и РПЛ.

В 19-летнем возрасте дебютировал в основной команде и за четыре сезона провел 86 матчей, забив два гола. Три раза выводил команду на поле в качестве капитана.

Источник: https://fcdm.ru/news/roman-evgenev-pokidaet-dynamo
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