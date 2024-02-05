Главный тренер и спортдиректор «Крыльев Советов» просмотрели нападающего «Чертаново»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко посетили товарищеский матч между «Чертаново» и «Спартаком-2». Встреча прошла на сборах в Турции и завершилась победой «Чертаново» со счетом 3:2.

По данным Metaratings.ru, Осинькин и Корниленко просматривали в этой встрече нападающего «Чертаново» Александра Французова. 19-летний белорус отметился голом и голевой передачей.

С 2021 по 2023 годы он играл в борисовском БАТЭ. Контракт с «Чертаново» подписал в сентябре 2023-го. За «Чертаново» футболист стал выступать в юношеской лиге в возрастной категории до 19 лет.

«Крылья Советов» завершили первую часть чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице.