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5 февраля, 08:59

Главный тренер и спортдиректор «Крыльев Советов» просмотрели нападающего «Чертаново»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко посетили товарищеский матч между «Чертаново» и «Спартаком-2». Встреча прошла на сборах в Турции и завершилась победой «Чертаново» со счетом 3:2.

По данным Metaratings.ru, Осинькин и Корниленко просматривали в этой встрече нападающего «Чертаново» Александра Французова. 19-летний белорус отметился голом и голевой передачей.

С 2021 по 2023 годы он играл в борисовском БАТЭ. Контракт с «Чертаново» подписал в сентябре 2023-го. За «Чертаново» футболист стал выступать в юношеской лиге в возрастной категории до 19 лет.

«Крылья Советов» завершили первую часть чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/glavnyi-trener-i-sportdirektor-krylev-prosmotreli-napadayushego-chertanovo-331021/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Чертаново
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Спартак

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Александр Соболев

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