Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата России против «Факела».

— Мы хотели победить сегодня. К ребятам вопросов нет, выполнили все, что запланировали. Единственное, чего не хватает — реализации, последнего паса. Игра интересная, захватывающая. Мы двигаемся дальше, понимаем наше положение, понимаем, что не выигрываем. Но видно, что команда хотела победить. Значит, в следующий раз все получится.

«Химки» (9 очков) занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, «Факел» (11 очков) после победы «Локомотива» над «Торпедо» (1:0) опустился на 14-й позицию.