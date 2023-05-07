Черчесов о чемпионском коридоре «Зениту»: «Если «Спартак» не хочет делать — это его право»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о том, стоит ли «Спартаку» сделать чемпионский коридор «Зениту» в матче 26-го тура РПЛ.

— «Спартак» не станет делать чемпионский коридор зенитовцам в случае их победы. Вообще, такие разговоры в нашем футболе имеют смысл? У нас вроде бы нет такой традиции — или все меняется, и почему бы и нет?

— Все, конечно, меняется, но в наше время этих коридоров не было. Если «Спартак» не хочет делать чемпионский коридор, то это его право. Другое дело, что надо уважать соперника, который в этом году сильнее тебя. Свои поражения и победы конкурентов надо признавать.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» не будет делать чемпионский коридор «Зениту».

Полное интервью Станислава Черчесова «СЭ» здесь