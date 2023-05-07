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Сегодня, 08:15

В «Факеле» пожелали здоровья арбитру Мешкову: «Пусть пройдет классную реабилитацию»

В «Факеле» пожелали здоровья арбитру Мешкову
Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» ответил арбитру Виталию Мешкову, который высказался о своем повреждении.

«Мы желаем Мешкову здоровья, пусть восстанавливается! Если у него был дискомфорт, пусть, конечно, его устранит. Пусть пройдет классную реабилитацию и сможет отсудить все остальные матчи», — сказал Котов «СЭ».

Ранее Виталий Мешков был назначен главным арбитром на матч 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Факелом». Позднее его заменил Евгений Кукуляк.

«Факел» после победы над «Ростовом» (2:0) набрал 24 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Команда одержала победу в первом матче под руководством Вадима Евсеева.

ФК Факел (Воронеж)
Виталий Мешков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
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Владимир Писарский

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П
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Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Локомотив

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