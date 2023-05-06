«Спартак» не будет делать чемпионский коридор «Зениту»

Как стало известно «СЭ», футболисты и тренеры красно-белых не станут организовывать чемпионский коридор для коллег из питерской команды в случае их победы в намеченном на 7 мая матче 26-го тура РПЛ.

После поражения «Ростова» от «Факела» (0:2) три очка во встрече с москвичами гарантированно принесут сине-бело-голубым золотые медали.

При этом РПЛ должна доставить на «Газпром Арену» главный трофей — кубок за победу в премьер-лиге-2022/23. В случае успеха «Зенита», церемония вручения пройдет сразу после финального свистка.