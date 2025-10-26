Карпин заявил, что не думает о матче с «Зенитом» в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу предстоящего матча с «Зенитом» в FONBET Кубке России.

В воскресенье бело-голубые на выезде уступили питерцам (1:2) в 13-м туре РПЛ.

— Вы думаете, я думаю об игре с «Зенитом» в Кубке России? Может, еще 5 человек травмируется.

— Как вам нынешняя система Кубка?

— На данный момент когда мы отстранены, нормальная формула. Еврокубков нет, есть время дать поиграть молодым футболистам, которые не всегда выходят в чемпионате. Хороший шанс себя проявить. Игровая практика нужна.

Матч «Динамо» и «Зенита» в Кубке России состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге.