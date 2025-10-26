Карпин заявил, что вратарь Расулов провел неплохую игру против «Зенита»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру голкипера команды Курбана Расулова в матче 13-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:2).

В концовке игры главный арбитр Алексей Сухой показал 19-летнему вратарю красную карточку, однако после подсказки ВАР отменил свое изначальное решение и наказал игрока предупреждением.

— Довольны игрой Расулова?

— Конкретно в эпизоде с удалением, которое отменили — наверное, он рисковал. Второй матч в РПЛ. Провел очень неплохую игру.

— Как оцените работу Сухого? 6 минут добавленного времени ко второму тайму — не слишком мало?

— Вы сами все сказали. Добавить больше нечего. Практически никогда не доволен работой судьи. Трактовка в две стороны часто по-разному. Сергей Богданович недоволен, я недоволен. Надо умудриться, чтобы вывести всех из себя. Пускай клубы, федерация разбираются. Вопрос не ко мне.

«Динамо» с 16 баллами опустилось на девятую строчку в РПЛ. 1 ноября московская команда в гостях встретится с «Рубином».