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26 октября 2025, 20:09

Карпин заявил, что вратарь Расулов провел неплохую игру против «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру голкипера команды Курбана Расулова в матче 13-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:2).

В концовке игры главный арбитр Алексей Сухой показал 19-летнему вратарю красную карточку, однако после подсказки ВАР отменил свое изначальное решение и наказал игрока предупреждением.

— Довольны игрой Расулова?

— Конкретно в эпизоде с удалением, которое отменили — наверное, он рисковал. Второй матч в РПЛ. Провел очень неплохую игру.

— Как оцените работу Сухого? 6 минут добавленного времени ко второму тайму — не слишком мало?

— Вы сами все сказали. Добавить больше нечего. Практически никогда не доволен работой судьи. Трактовка в две стороны часто по-разному. Сергей Богданович недоволен, я недоволен. Надо умудриться, чтобы вывести всех из себя. Пускай клубы, федерация разбираются. Вопрос не ко мне.

«Динамо» с 16 баллами опустилось на девятую строчку в РПЛ. 1 ноября московская команда в гостях встретится с «Рубином».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
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Зенит

 4
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Никита Кривцов

Краснодар

 3
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П
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Балтика

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 2
И К Ж
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Рубин

 2 1 1
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