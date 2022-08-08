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Йоканович: «Скопинцев может и дальше прогрессировать вместе с «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал продление контракта с защитником бело-голубых Дмитрием Скопинцевым.

«Это футболист, который за проведенное в «Динамо» время показал свои качества. Очевидно, что он может и дальше прогрессировать вместе с нами. Мы надеемся, что продление контракта придаст ему мотивации стать еще лучше», — приводит слова тренера сайт «Динамо».

Новое соглашение 25-летнего россиянина с московским клубом рассчитано до окончания сезона-2026/27. Прежний контракт действовал до лета 2024 года.

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-skopincev-mozet-i-dalse-progressirovat-vmeste-s-nami
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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