Скопинцев о новом контракте с «Динамо»: «Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после продления соглашения с бело-голубыми.

«Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом! Для меня это колоссальная возможность во всем показывать свою любовь к «Динамо». Спасибо!» — цитирует Скопинцева сайт москвичей.

Новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 2027 года.

Скопинцев выступает за «Динамо» с января 2020 года, его предыдущее соглашение истекало 30 июня 2024-го. В текущем сезоне защитник провел четыре матча в РПЛ.