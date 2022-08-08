Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:34

Скопинцев о новом контракте с «Динамо»: «Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после продления соглашения с бело-голубыми.

«Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом! Для меня это колоссальная возможность во всем показывать свою любовь к «Динамо». Спасибо!» — цитирует Скопинцева сайт москвичей.

Новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 2027 года.

Скопинцев выступает за «Динамо» с января 2020 года, его предыдущее соглашение истекало 30 июня 2024-го. В текущем сезоне защитник провел четыре матча в РПЛ.

Источник: https://fcdm.ru/news/dmitrii-skopincev-dlia-menia-eto-kolossalnaia-vozmoznost-pokazyvat-svoiu-liubov-k-klubu
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
Обвал Влашича, Крала и Ларссона. Как футболисты из РПЛ быстро дешевеют в Европе
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
«Рубин» в меньшинстве сыграл вничью с «Нефтехимиком»
Йоканович: «Скопинцев может и дальше прогрессировать вместе с «Динамо»
«Динамо» подписало новый контракт со Скопинцевым до 2027 года
Мозес стал идеальной «десяткой» в системе Абаскаля. Его потеря — удар для «Спартака»
«Динамо» объявило о продлении контракта Скопинцева: «Универсал в жизни, умеет жарить мясо»
Полузащитник «Химок» Гбане заявил, что готов играть за команду весь сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» подписало новый контракт со Скопинцевым до 2027 года

Йоканович: «Скопинцев может и дальше прогрессировать вместе с «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости