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Бувач о новом контракте Скопинцева: «Он становится все лучше и лучше. Иногда Дмитрий превращается в Скопиньо»

Бувач прокомментировал продление контракта со Скопинцевым
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Заместитель генерального директора московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с защитником бело-голубых Дмитрием Скопинцевым.

«Скопа становится все лучше и лучше. Иногда он все-таки превращается в Скопиньо, но в целом Дима очень сильно прибавил в оборонительных действиях. Мы рады продолжению совместной работы!» — приводит слова Бувача пресс-служба клуба.

Новое соглашение 25-летнего россиянина с московским клубом рассчитано до окончания сезона-2026/27. Прежний контракт действовал до лета 2024 года.

Источник: https://fcdm.ru/news/zelko-buvac-dima-ocen-silno-pribavil-v-oboronitelnyx-deistviiax
Дмитрий Скопинцев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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