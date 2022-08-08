Бувач о новом контракте Скопинцева: «Он становится все лучше и лучше. Иногда Дмитрий превращается в Скопиньо»
Бувач прокомментировал продление контракта со Скопинцевым
Заместитель генерального директора московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с защитником бело-голубых Дмитрием Скопинцевым.
«Скопа становится все лучше и лучше. Иногда он все-таки превращается в Скопиньо, но в целом Дима очень сильно прибавил в оборонительных действиях. Мы рады продолжению совместной работы!» — приводит слова Бувача пресс-служба клуба.
Новое соглашение 25-летнего россиянина с московским клубом рассчитано до окончания сезона-2026/27. Прежний контракт действовал до лета 2024 года.
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|2
|
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|4
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Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
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|Г
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Квинси Промес
Спартак
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|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
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Ростов
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|
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Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
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