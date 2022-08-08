Бувач о новом контракте Скопинцева: «Он становится все лучше и лучше. Иногда Дмитрий превращается в Скопиньо»

Заместитель генерального директора московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с защитником бело-голубых Дмитрием Скопинцевым.

«Скопа становится все лучше и лучше. Иногда он все-таки превращается в Скопиньо, но в целом Дима очень сильно прибавил в оборонительных действиях. Мы рады продолжению совместной работы!» — приводит слова Бувача пресс-служба клуба.

Новое соглашение 25-летнего россиянина с московским клубом рассчитано до окончания сезона-2026/27. Прежний контракт действовал до лета 2024 года.