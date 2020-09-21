Главный тренер «Динамо» рассказал о состоянии Филиппа

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ситуацию с Максимилианом Филиппом. Хавбек не попал в заявку на матч 8-го тура с «Ахматом» (0:1) из-за травмы.

— Он получил повреждение в Тбилиси, — сказал Новиков в эфире «Матч премьер». — Вчера на тренировке попробовал проверить ногу в боевых условиях, но быстро почувствовал, что сыграть не сможет. Провели еще одно обследование, оно показало, что как минимум неделя отдыха потребуется. А дальше зависит от организма и наших врачей. (Константин Алексеев)