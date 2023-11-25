Личка: «В первом тайме матча с ЦСКА была одна команда. Мы только бегали за мячом»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о результате матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2).
— Выиграли дерби 3:2, разворачивали игру. Большой плюс, что забили три гола. В первом тайме мы еще не приехали. Были пассивны, всегда были вторыми, в подборе мяча не успевали давить. Когда забили первый, думал, что нас это успокоит, будем увереннее. Но мы были более боязливыми. Первый тайм — счет 2:1 для ЦСКА вообще логичный. Они играли как хотели. У них были хорошие комбинации через касания. Была одна команда на поле. Мы только бегали за мячом и ничего не успевали.
Во втором тайме мы перестроились на 4-3-3, и очень важной фигурой стал Хорхе Карраскаль, который добавил качества. Мы успокоились и начали играть в свою игру. Игорь Лещук спас, потом мы были лучше. Получилось забить два гола. У ЦСКА много высоких игроков, например, Заболотный, Роша. Поэтому они играли длинными передачами. Наша защита сделала достаточно хорошую работу, ЦСКА уже не вернулся в игру, — сказал Личка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
5
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
6
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
7
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3