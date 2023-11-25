Гафин: «Мы рассматривали Файзуллаева, но на тот момент позиция была укомплектована»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе бело-голубых к полузащитнику ЦСКА Аббосу Файзуллаеву прошедшим летом.

— Правда ли, что Файзулаева предлагали «Динамо», а вы не стали рассматривать его?

— И да, и нет. У нас много футболистов находятся на радаре, Файзуллаев тоже. Мы действительно его рассматривали, агент игрока предложил его нашему спортивному департаменту. Так бывает, что в момент рассмотрения, позиция была укомплектована. Футболист он хороший. У нас было много футболистов, которых мы рассматривали, близки к подписанию, — сказал Гафин.

«Динамо» одержало вторую победу над ЦСКА в этом сезоне РПЛ. В 5-м туре чемпионата бело-голубые победили армейцев со счетом 2:1.

«Динамо» набрало 28 очков и вышло на третьем место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 25 очками занимает 5-ю строчку.