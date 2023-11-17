Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:42

Личка: «Когда «Спартак» с «Краснодаром» играл, я смотрел хоккей. Надо уметь переключаться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова вратаря бело-голубых Игоря Лещука, который признался, что не смотрит футбол.

«Знаю, что Лещук не смотрит футбол. Когда я играл, тоже не был большим фанатом именно просмотра футбола. Конечно, смотрел Лигу чемпионов. Я также большой фанат хоккея. Когда «Спартак» с «Краснодаром» играл в Кубке, я, например, смотрел хоккей. Надо уметь отдыхать и переключаться. Раньше в Чехии я ходил гулять с собакой или на хоккей. В этот понедельник играл в падел-теннис», — сказал Личка «СЭ».

Ранее Лещук заявил журналистам, что не смотрит футбол из-за перенасыщения.

Игорь Лещук
Марцел Личка
4
3
Читайте также
Стала известна сумма призовых Медведева за групповой турнир ATP Finals 2023
Тайсон Фьюри — Александр Усик: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Барбоза считает, что Йович не поможет «Локомотиву» бороться за чемпионство
«Локомотив» готовит предложения о продлении соглашения Миранчуку и Жемалетдинову
Булыкин: «Возможный уход Клаудиньо отразится на «Зените», но для этого есть перерыв»
Тормена считает, что Сафонов и Сперцян уже сейчас готовы играть в европейском топ-клубе
Дьяков: «Все ждут, что Пиняеев будет феерить, как Месси и Роналду. Но у него все впереди»
Сергей Семак: «Если хотим взять иностранца за 5-7 миллионов, то россиянин такого же уровня будет стоить для «Зенита» 20»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин хочет видеть болельщиков на ретро-матче между ЦСКА и «Локомотивом»

Барбоза считает, что Йович не поможет «Локомотиву» бороться за чемпионство
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости