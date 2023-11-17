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Барбоза считает, что Йович не поможет «Локомотиву» бороться за чемпионство

Алина Савинова
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Футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятность трансфера нападающего «Милана» Луки Йовича в «Локомотив».

«Думаю, что он реален. Думаю, что «Локомотив» может договориться. Если они смогут это сделать, то это будет хорошее приобретение, будет усиление для команды. Вопрос другой — смогут ли они договориться с «Миланом»? Я думаю, что да. Поживем — увидим», — приводит «Спорт День за Днем» слова Барбозы.

Также он ответил, поможет ли этот трансфер «Локомотиву» бороться за чемпионство.

«Мне кажется, это слишком. То, что будет усиление для команды — это факт. Я не думаю, что один игрок настолько сможет усилить команду, что может изменить соотношение сил. Ну а чтобы стать чемпионом у команды есть много факторов, которые зависят не только от одного игрока», — добавил агент.

В текущем сезоне 25-летний Йович провел 7 матчей за «Милан» в серии А, не отметившись результативными действиями.

После 15 туров «Локомотив» занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 24 очка.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-barboza-schitaet-chto-yokich-ne-pomozhet-lokomotivu-borotsya-za-chempionstvo
Лука Йович
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Паулу Барбоза
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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