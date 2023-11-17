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Сегодня, 19:20

Алдонин хочет видеть болельщиков на ретро-матче между ЦСКА и «Локомотивом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, чего ждет от ретро-матча между ЦСКА и «Локомотивом».

«Самое главное — это создание, так сказать, футбольного праздника. То есть, хотелось бы увидеть зрителей, болельщиков. Все-таки, футбол — это, прежде всего, игра для зрителей, для болельщиков, ну и пообщаться с теми, кого долго уже и не видел, и с соперниками. Я думаю, что это интересный проект, мне очень нравятся такие матчи, хочу окунуться в эту атмосферу, окунуться опять в большой футбол, поэтому с удовольствием жду с предвкушением этого матча с таким спортивным азартом», — приводит «Спорт День за Днем» слова Алдонина.

Матч между легендами ЦСКА и «Локомотива» состоится 19 ноября в Москве на «РЖД-Арене». Начало игры — в 14.00 по местному времени. Тренерами команд будут Валерий Газзаев и Юрий Семин.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aldonin-khochet-videt-bolelshchikov-na-retro-matche
Евгений Алдонин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Локомотив» готовит предложения о продлении соглашения Миранчуку и Жемалетдинову
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
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 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

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Роман Ежов

Крылья Советов

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 4
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