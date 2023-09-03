Федотов: «Мы — ЦСКА. У нас в команде амбициозные футболисты, которые хотят показать свое лицо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как команда настраивается на матчи против «Зенита».

— В том году обыграли «Зенит», тут почти обыграли — есть ли рецепт?

— Во-первых, мы — ЦСКА. У нас в команде амбициозные футболисты, которые тоже хотят показать свое лицо. Мы сегодня это видели. Да, не все получалось, но самоотдача и желание победить, были оценены. На футбольном поле приходится играть на 300 процентов. Но показанный футбол должен присутствовать в каждом матче, мы к этому стремимся.

В матче 7-го тура РПЛ армейцы сыграли вничью с клубом из Санкт-Петербурга (1:1). На данный момент московская команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 11 очков.