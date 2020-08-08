Главный тренер ЦСКА рассказал о травме Дзагоева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева, который получил травму в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0).

— Посмотрим, что будет завтра, — сказал Виктор Гончаренко. — Иногда у Алана что-то возникает на следующий день. Но надеюсь, все будет в порядке. Со слов Дзагоева — ничего страшного нет.

Полузащитник получил повреждение в начале второго тайма. Он покидал поле, держась за заднюю поверхность бедра. (Константин Алексеев)