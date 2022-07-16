Федотов — о победе над «Уралом»: «Растранжирили кучу моментов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«В первом тайме уже могли все решить, но реализация сильно подводила. Хорошо, что забили гол в раздевалку. Растранжирили кучу моментов, а футбол такая интересная игра, что один подход к воротам может изменить всю картину. В начале второго тайма был неприятный эпизод.

В данной ситуации планируем и дальше использовать Зайнутдинова в защите, больше у нас никого нет. Они с Ваней Обляковым понимают друг друга как часы.

Прочитал интервью, что Иван при забитом голе сделает что-то для Алана Дзагоева. Думаю, это символично и прекрасно. Алан это все заслужил», — заявил тренер.

В следующем туре ЦСКА 23 июля примет «Сочи», а «Урал» в тот же день на выезде сыграет с «Оренбургом».