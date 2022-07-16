Обляков прокомментировал победу ЦСКА над «Уралом»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Уралом» в первом туре РПЛ (2:0). Он открыл счет в этом матче.

«Хорошая игра сегодня. Будем работать над реализацией. Мало, что дали создать сопернику у своих ворот.

Мне нравится играть на любой позиции. Главное — приносить пользу команде. Про любую позицию мне все объясняют. Проблем для меня нет, везде готов сыграть», — сказал Обляков.

В следующем туре ЦСКА 23 июля примет «Сочи».