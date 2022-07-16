Защитник «Урала» — о поражении от ЦСКА: «Пытались играть в комбинационный футбол»

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал поражение в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Пытались играть в комбинационный футбол, было много потерь, отсюда и моменты соперника. Если бы не пропустили в концовке первого тайма, не знаю, как бы все сложилось», — сказал Гогличидзе.

В прошлом сезоне воспитанник «Краснодара» выступал в «Урале» на правах аренды, с этого — на постоянной основе.