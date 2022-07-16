Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:27

Защитник «Урала» — о поражении от ЦСКА: «Пытались играть в комбинационный футбол»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал поражение в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Пытались играть в комбинационный футбол, было много потерь, отсюда и моменты соперника. Если бы не пропустили в концовке первого тайма, не знаю, как бы все сложилось», — сказал Гогличидзе.

В прошлом сезоне воспитанник «Краснодара» выступал в «Урале» на правах аренды, с этого — на постоянной основе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Лео Гогличидзе
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов, как быстро накачать икры: советы тренера
Каким будет новый Кубок России и сколько на него дадут денег. Игр станет больше, лишь бы не запутаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победная раздевалка ЦСКА после матча с «Уралом»

Федотов — о победе над «Уралом»: «Растранжирили кучу моментов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
4
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
Бактиер Зайнутдинов

Бактиер Зайнутдинов

ЦСКА

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости