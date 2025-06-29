Футбол
29 июня, 15:25

Главный тренер ЦСКА Челестини: «Схема не столько важна, как принцип футбола»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что ставит в приоритет принцип футбола, а не игровую схему.

— Вчера мы действительно играли 4-3-3, но в другой день можем сыграть 4-2-3-1 или 3-4-3. Схема не столько важна, как принцип футбола. Важно, чтобы футболисты показывали максимум. Недавно вернулись Аббос, Обляков, Круговой. Моя задача интегрировать новых ребят и сделать так, чтобы каждый из них показал свой максимум. Схема в этом вопросе сама по себе не так важна, — сказал Челестини на пресс-конференции перед BetBoom Братским Кубком.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. В пятницу команда провела первый матч под руководством 49-летнего швейцарца — армейцы разгромили «Амкал» (4:0) в товарищеской игре на турнире Media x Pro Cup 2025.

Фабио Челестини
Челестини: «Очень рад узнать об Акинфееве, как о футболисте своей команды»

Челестини — о Сафонове в ЦСКА: «Я играл в «Марселе», покупать игроков «ПСЖ» не буду»
