Челестини: «Очень рад узнать об Акинфееве, как о футболисте своей команды»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о совместной работе с голкипером Игорем Акинфеевым в московской команде.

— 15 лет назад вы играли против Акинфеева в еврокубках, а сейчас работаете с ним.

— Удивительно, 15 лет прошло, а Игорь до сих пор играет. Я все знаю о нем, потому что я фанат футбола. И сейчас очень рад узнать о нем, как о футболисте своей команды, — сказал Челестини на пресс-конференции перед BetBoom Братским Кубком.

20 июня ЦСКА объявил о назначении швейцарца главным тренером. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1».

39-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду клуба с 2003 года.