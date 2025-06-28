Футбол
28 июня, 06:56

Goal: Сафонов может вскоре покинуть «ПСЖ»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть команду, сообщает Goal.com.

По данным источника, клуб пересмотрел свои приоритеты: украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный считается важной частью будущего команды, тогда как Сафонов, несмотря на высокий уровень игры, оказался в сложной ситуации из-за внешнеполитических факторов, выходящих за рамки футбола.

Как стало известно, «ПСЖ» уже достиг договоренности о переходе нового голкипера — Ренато Марина, который летом покинет «Рому» в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что интерес к Сафонову проявляли «Астон Вилла» и «Галатасарай».

Российский вратарь перешел в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В составе парижан он провел 17 матчей во всех турнирах и помог команде выиграть четыре трофея, включая Лигу чемпионов.

Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Кафанов: «Сафонов был голоден до работы и занятий. Ему была нужна игра с Катаром»
«ПСЖ» включил Сафонова в список игроков, вызванных в сборные
В «ПСЖ» не упомянули, что Сафонов уехал в сборную России. Карпин раскритиковал парижан
«Никаких отношений с россиянами». Украинец Забарный впервые высказался об общении с Сафоновым в «ПСЖ»
Забарный заявил, что будет взаимодействовать с Сафоновым на профессиональном уровне
Источник: «ПСЖ» согласовал трансфер Сафонова в другой клуб
«Лион» сделал заявление о возможности участия в Лиге Европы

Физиотерапевт «ПСЖ» ушел из жизни в возрасте 48 лет
