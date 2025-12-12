Талалаев: «Останусь в «Балтике» до конца этого сезона, как минимум»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сообщил, что намерен оставаться на своем посту как минимум до конца сезона-2025/26.

«Я прежде всего хочу сказать, что я остаюсь в «Балтике». Я буду работать до тех пор, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы. У меня была договоренность с руководством, что если будет серьезное предложение из Европы, то мы пожмем руки и найдем компромисс. Сейчас мы определились, что идем дальше. До конца этого сезона, как минимум. И я рад, что принял это решение», — цитирует 53-летнего российского специалиста Matchtv.ru.

Талалаев работает в «Балтике» с сентября 2024 года. Под его руководством команда в 54 матчах одержала 30 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

«Балтика» в сезоне-2024/25 выиграла Первую лигу и вышла в РПЛ. После 18 туров в сезоне-2025/26 она набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.