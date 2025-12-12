ЦСКА подписал контракт с лучшим бомбардиром МЮФЛ-3

ЦСКА объявил о подписании контракта с 15-летним нападающим Львом Тимофеевым.

Соглашение рассчитано до декабря 2028 года.

«Добро пожаловать в красно-синюю семью», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Тимофеев стал лучшим бомбардиром и победителем МЮФЛ-3 в сезоне-2025. Он забил 5 голов за 4 матча. Также 15-летний форвард забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 15 матчах ЮФЛ-3 ЮГ.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 36 очков в 18 турах.