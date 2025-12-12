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Жерсон — об отце: «Получает огромное удовольствие от жизни в Петербурге и счастлив»

Жерсон рассказал, что его отец Маркао счастлив в Петербурге
Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Жерсон в интервью «СЭ» рассказал, что его отец Маркао счастлив в Петербурге.

— Судя по соцсетям твоего отца Маркао, он безмерно счастлив в России. Как дела у твоей семьи, всем ли довольны?

— Слушай, мой папа ни в Италии, ни во Франции не проводил со мной больше десяти дней подряд. А здесь уже пять месяцев, ха-ха! Ему все очень нравится, получает огромное удовольствие от жизни в Петербурге и счастлив. Дочка учится в международной школе, на английском языке, и тоже очень довольна. Моей семье в Петербурге комфортно.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Жерсон.«Меня раздражали новости о Саудовской Аравии». Первое большое интервью Жерсона в России

28-летний Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Хавбек забил 2 гола в 15 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт бразильца действует до конца июня 2030 года. Маркао — отец и агент хавбека.

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Жерсон
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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