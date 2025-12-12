Жерсон — об отце: «Получает огромное удовольствие от жизни в Петербурге и счастлив»

Полузащитник «Зенита» Жерсон в интервью «СЭ» рассказал, что его отец Маркао счастлив в Петербурге.

— Судя по соцсетям твоего отца Маркао, он безмерно счастлив в России. Как дела у твоей семьи, всем ли довольны?

— Слушай, мой папа ни в Италии, ни во Франции не проводил со мной больше десяти дней подряд. А здесь уже пять месяцев, ха-ха! Ему все очень нравится, получает огромное удовольствие от жизни в Петербурге и счастлив. Дочка учится в международной школе, на английском языке, и тоже очень довольна. Моей семье в Петербурге комфортно.

28-летний Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Хавбек забил 2 гола в 15 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт бразильца действует до конца июня 2030 года. Маркао — отец и агент хавбека.