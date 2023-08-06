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Игнашевич — о матче с «Факелом»: «Тяжелая победа, ребята показали свои лучшие качества»

Мария Гусева
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Факелом» (2:1) матче 3-го тура РПЛ.

«Сложная игра, тяжелая победа, — сказал Игнащевич на проесс-конференции. — Хочется отдельно поблагодарить ребят, что показали свои лучшие качества, проявили себя как настоящие мужики в этой борьбе и победили. Также поздравляю всех болельщиков с этой победой. Очень рады, что болельщики после матча кричали: «Молодцы», это лучшая награда для игроков».

После трех туров «Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. «Факел» располагается на 16-й строчке, воронежский клуб пока не одержал ни одной победы.

В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с «Динамо» 13 августа. «Факел» в гостях встретится с «Зенитом» в этот же день.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IcXmGclkX1Q
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
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1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
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 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
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 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
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 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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