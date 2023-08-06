Игнашевич — о матче с «Факелом»: «Тяжелая победа, ребята показали свои лучшие качества»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Факелом» (2:1) матче 3-го тура РПЛ.

«Сложная игра, тяжелая победа, — сказал Игнащевич на проесс-конференции. — Хочется отдельно поблагодарить ребят, что показали свои лучшие качества, проявили себя как настоящие мужики в этой борьбе и победили. Также поздравляю всех болельщиков с этой победой. Очень рады, что болельщики после матча кричали: «Молодцы», это лучшая награда для игроков».

После трех туров «Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. «Факел» располагается на 16-й строчке, воронежский клуб пока не одержал ни одной победы.

В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с «Динамо» 13 августа. «Факел» в гостях встретится с «Зенитом» в этот же день.