На сколько матчей дисквалифицируют зенитовца Барриоса?

В конце матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Динамо» (2:3) арбитр Алексей Амелин после вмешательства ВАР Павла Кукуяна и просмотра видеоповторов показал красную карточку Вильмару Барриосу и удалил его с поля. Сколько матчей теперь пропустит зенитовец?

В протоколе встречи указано, что он был наказан за «серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч».

Само по себе удаление предусматривает автоматическую дисквалификацию на одну встречу. Кроме того, в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, серьезное нарушение правил игры наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей. То есть существует «вилка» — от одной до трех игр. Теперь решение за контрольно-дисциплинарным комитетом, который в ближайшие дни и вынесет окончательный вердикт.