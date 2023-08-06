Тимощук: «Обидно, что «Зенит» так стартовал, но весь марафон впереди»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал старт сезона сине-бело-голубых в РПЛ.
— «Зенит» с точки зрения результата так неважно не стартовал за все предыдущие сезоны при вашем тренерском штабе. Если тезисно подводить результаты первых трех игр, в чем на ваш взгляд ключевая проблема, почему не получается достаточно забивать и достаточно оборонять?
— Да, нужно забивать, реализовывать свои моменты. Сегодня у нас было достаточно подходов, что нельзя сказать по матчу с «Ростовом». Там не повезло, получили на 93-й минуте, сегодня не повезло и получили тоже в концовке. Это настораживает, определенная психологическая составляющая каждого футболиста, который находится на футбольном поле. С тренерской скамейки тяжело в такой ситуации, когда идет 93-я минута, тяжело вносить какую-то ясность игрокам. Они должны быть полностью сконцентрированы до финального свистка. Сегодня в этом компоненте не повезло и матч с «Ростовом» тоже считаю, пусть не выиграли по игре, но пропустили на 93-й минуте настолько обидный мяч тоже из-за своей ошибки. Футбол складывается с ошибок как командных, так и индивидуальных. Поэтому все разбираем, смотрим, пытаемся внести корректировки.
Что касается начала, обидно, что так стартовали, отрыв после трех туров пять очков — это достаточно много. Но еще длинный путь, еще весь марафон впереди. Поэтому надеюсь, что нам удастся заменить тех футболистов, которые покинули расположение нашей команды. Вы знаете и тоже самое мы ждем возвращение Родригао быстрее, вернулся Вендел — мы этому рады с игровой точки зрения. Посмотрим, как будет дальше, но в любом случае, будем стараться прибавлять от матча к матчу. Видно по движению, видно по стремлению и самоотдаче, что сегодня хватило нас во втором тайме.
«Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка в 3 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|1 : 2
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0