Талалаев объяснил, на что он готов и не готов пойти ради победы

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос, на что он готов и не готов ради результата его команды.

— Ради результата вы готовы на все?

— Нет. Мои футболисты никогда не будут, когда их толкают в грудь, прыгать с диким криком в сторону, раскидывая ноги, чтобы удалили игрока соперников. А наш штаб никогда не будет тратить время на отработку нырков в чужой штрафной, чтобы заработать пенальти, как делают некоторые тренеры. Не будем и учить членов штаба театральным действиям, чтобы футболисты соперника, которые даже неправильно ведут себя по отношению к ним, получали карточки. Это абсолютно точно. Мы, наоборот, не свистим спорные фолы на тренировках. И, может быть, поэтому сейчас три наших футболиста впервые в истории «Балтики» вызваны в сборную России.

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