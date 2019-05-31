Главный тренер "Анжи" подтвердил, что у игроков команды очень низкие зарплаты

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев в интервью "Известиям" признался, что игроки команды имеют очень низкие зарплаты по сравнению с другими клубами чемпионата России.

– Команда не получала заплату 10 месяцев, и вы в том числе. Как вообще выживать в таких условиях?

– РПЛ перечислила нам определенную сумму за выступление в чемпионате и телевизионные права. Благодарны президенту лиги Сергею Прядкину за то, что этот платеж поступил нам одним траншем. Из этих средств весь штат клуба получал определенные выплаты. Не сказать, что это были какие-то большие деньги, но на жизнь как-то хватало.

– Правда, что в вашей команде были очень низкие зарплаты?

– Да, тот же Камиль Закиров, которым сейчас интересуется ряд клубов РПЛ, получал 20 тысяч рублей. А Павел Калошин, к которому также есть интерес разных команд, имел зарплату в 30 тысяч. Таких ребят много. Молодые игроки имели оклад от 30 до 50 тысяч рублей.

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