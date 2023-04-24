Главный тренер «Акрона» Калешин не понял увольнения Бердыева из «Сочи»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался об увольнении Курбана Бердыева из «Сочи».

«Я с Бердыевым не общался на эту тему, но вообще странно, конечно. Я не знаю нюансов, но у того же Федотова сначала тоже не все получалось в «Сочи». Уже затем пришли игроки из «Зенита» и у них получилось занять второе место. Снова такого результата не будет — нет человеческих ресурсов, команду нужно срочно обновлять», — приводит слова Калешина «Чемпионат».

Также специалист посетовал на то, что руководство команды приглашает тренера другого формата и видения игры, не давая ему шанса реализовать свои планы.

«На перестройку нужно не полгода и, возможно, даже не один чемпионат. Да, «Сочи» был на девятом месте, но по качеству игры я видел хорошую картинку. Нужно ждать, но вы опять шарахаетесь и берете другого тренера», — заявил Калешин.

Калешин сравнил смену команды с системой в КХЛ и НБА, когда команды начинают перестройку.

«Менеджеры понимают, что сейчас команде ничего не светит, от возрастных и дорогих игроков избавляются, чтобы освободить потолок зарплат. Берут на драфте молодых — и все это может длиться от трех до пяти, а то и восьми лет. В футболе во многом так же», — добавил Калешин.

Бердыев был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи» 10 апреля, исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Хохлов, который входил в штаб специалиста.