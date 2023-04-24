В «Бешикташе» опровергли информацию об интересе к игрокам из РПЛ

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном интересе к игрокам РПЛ.

Ранее FotoSpor сообщал, что «Газпром» в рамках спонсорского соглашения рассчитывает сделать «Бешикташ» клубом-посредником для продажи игроков из чемпионата России в команды Европы.

«Ничего не знаю об этой схеме. Интерес «Бешикташа» к игрокам из РПЛ? Нет, нам это не интересно», — сказал Казанчи «СЭ».