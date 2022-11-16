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Ташуев — о словах Медведева в адрес Чистякова: «Зачем задевать личностные качества? Выливать внутреннюю кухню в прессу — моветон»

Ташуев заступился за защитника «Зенита» Чистякова
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заступился за защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

Напомним, что из-за ошибки Чистякова питерский клуб пропустил решающий гол в матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава. Позже было решено вернуть футболиста к тренировкам с основной командой.

— Вас лично задели слова Медведева?

— Нет. Я уже не в том возрасте, чтобы обращать внимание на какие-то слухи и домыслы, — цитирует Ташуева Sport24. — Это все эмоции. Для меня как для тренера главное, чтобы моя команда хорошо играла. А то, что Чистяков ошибся, не моя проблема.

Но сам бы никогда не высказался о своем игроке в таком духе через прессу. Когда в твоем распоряжении только домыслы и никаких фактов, такие слова недопустимы. Это непрофессионально. Футболист — продукт, бизнес и капитализация. Зачем задевать личностные качества игрока?

На занятиях по теории я всегда говорю своим игрокам: «Здесь мы можем говорить друг другу все что угодно. Но это наше семейное и должно остаться между нами». А выливать внутреннюю кухню в прессу — моветон.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-16-glavnyy-trener-akhmata-o-slovakh-medvedeva-pro-chistyakova-vylivat-vnutrennyuyu-kukhnyu-v-pressu-moveton
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Сергей Ташуев
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