Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заступился за защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

Напомним, что из-за ошибки Чистякова питерский клуб пропустил решающий гол в матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава. Позже было решено вернуть футболиста к тренировкам с основной командой.

— Вас лично задели слова Медведева?

— Нет. Я уже не в том возрасте, чтобы обращать внимание на какие-то слухи и домыслы, — цитирует Ташуева Sport24. — Это все эмоции. Для меня как для тренера главное, чтобы моя команда хорошо играла. А то, что Чистяков ошибся, не моя проблема.

Но сам бы никогда не высказался о своем игроке в таком духе через прессу. Когда в твоем распоряжении только домыслы и никаких фактов, такие слова недопустимы. Это непрофессионально. Футболист — продукт, бизнес и капитализация. Зачем задевать личностные качества игрока?

На занятиях по теории я всегда говорю своим игрокам: «Здесь мы можем говорить друг другу все что угодно. Но это наше семейное и должно остаться между нами». А выливать внутреннюю кухню в прессу — моветон.