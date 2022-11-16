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Зырянов — о завершении карьеры Кришито: «Он проделал большую работу, дал «Зениту» очень многое»

Зырянов поделился мнением о завершении карьеры Кришито
Константин Белов
Корреспондент
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Константин Зырянов.

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов в разговоре с «СЭ» отреагировал на завершение карьеры итальянским защитником Доменико Кришито.

«Хочу поздравить Доменико с завершением карьеры. Он проделал большую работу, дал «Зениту» очень многое», — сказал Зырянов «СЭ».

35-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год и провел за российский клуб 224 матча, забил 20 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе петербуржской команды игрок дважды стал чемпионом России, два раза выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок России.

Защитник также выступал за итальянские «Ювентус» и «Дженоа».

Доменико Кришито
Константин Зырянов
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 - : -
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