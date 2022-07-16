Глушенков объяснил неудачную игру «Крыльев» в первом тайме матча против «Оренбурга»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Гулешнков подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:2).

«Первый тайм получился скомканным. Немного кое-что не получалось. Еще поле искусственное... привыкли играть на натуральном. Пропустили автогол, не забили свои подходы. Но во втором тайме все исправили», — приводит слова Глушенкова пресс-служба самарцев.

«Оренбург» по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице первого дивизиона. Команда по сумме двух встреч победила «Уфу» в стыковых матчах и вышла в РПЛ.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с петербургским «Зенитом» 22 июля, «Оренбург» днем позже дома примет екатеринбургский «Урал».