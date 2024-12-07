Главные миллионеры среди судей — Левников, Сухой и Чистяков

В чемпионате России-2024/25 судьи РПЛ, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными, в качестве вознаграждений в общей сложности заработали 53 миллиона 550 тысяч рублей.

Учтены только гонорары за обслуживание 144 матчей. Кроме них рефери выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.

Больше всех получит Кирилл Левников — 3,2 миллиона. Второе место в списке миллионеров делят Алексей Сухой и Артем Чистяков — по 3 миллиона.

Выплаты ассистентам судей, которые также 9 раз назначались АВАР, в общей сложности составят 29 миллионов 250 тысяч. В эту сумму тоже не входит ежемесячная зарплата в 50 тысяч. По 1,3 миллиона заработали Андрей Веретешкин, Максим Гаврилин, Варанцо Петросян и Алексей Стипиди.