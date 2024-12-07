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Судейство

Сегодня, 12:00

Главные миллионеры среди судей — Левников, Сухой и Чистяков

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В чемпионате России-2024/25 судьи РПЛ, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными, в качестве вознаграждений в общей сложности заработали 53 миллиона 550 тысяч рублей.

Учтены только гонорары за обслуживание 144 матчей. Кроме них рефери выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.

Больше всех получит Кирилл Левников — 3,2 миллиона. Второе место в списке миллионеров делят Алексей Сухой и Артем Чистяков — по 3 миллиона.

Выплаты ассистентам судей, которые также 9 раз назначались АВАР, в общей сложности составят 29 миллионов 250 тысяч. В эту сумму тоже не входит ежемесячная зарплата в 50 тысяч. По 1,3 миллиона заработали Андрей Веретешкин, Максим Гаврилин, Варанцо Петросян и Алексей Стипиди.

Алексей Сухой
Артем Чистяков
Кирилл Левников
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«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

Динамо

 7
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

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 11 1 3
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