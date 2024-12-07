Судейство одного матча «Крыльев» стоило 625 тысяч. На весь чемпионат ушло 90 миллионов

Первая части чемпионата России-2024/25 включила в себя 18 туров и 144 матча. Для их обслуживания РФС задействовал 40 судей (включая ВАР, АВАР и резервных), 40 ассистентов (включая АВАР) и 17 инспекторов.

Расходы на выплату вознаграждений судьям и инспекторам составят 90 миллионов рублей. Один матч команды РПЛ, к примеру, «Крыльев Советов», стоит 625 тысяч.