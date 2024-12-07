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Сегодня, 12:14

Колосков считает, что Угальде — претендент на звание лучшего футболиста сезона РПЛ

Камила Абдурахманова
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде.

«Я не назову игру Угальде чудесами. Чудеса — это когда человек делает что-то невозможное, когда он что-то делать не может, а потом случились чудеса и он делает. Угальде же делает, что умеет. Это его стиль игры, уровень подготовки.
Видно, что он прибавляет от игры к игре. Тут не чудеса, а результат работы тренера и футболиста.
Угальде — претендент на звание лучшего футболиста сезона. Одно дело, когда футболист забивает много голов с пенальти, а другое — с игры. По его решениям на поле видно, что это сложившийся мастер футбола», — заявил Колосков Legalbet.ru

В нынешнем сезоне Угальде провел за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал три голевые передачи.

Источник: Legalbet.ru
Манфред Угальде
РПЛ
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

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 7
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И К Ж
Муталип Алибеков

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