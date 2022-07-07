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Судейство

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«Каких только писем на меня не писали: то мы рейдеры, то воры». Каманцев- о скандальном письме Матюнина

Глава судейского комитета РФС рассказал о ситуации со скандальным письмом судьи Матюнина
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о ситуации со скандальным письмом судьи Алексея Матюнина в адрес бывшего президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

— Что будет с делом Матюнина после ухода Хачатурчнца?

— Ничего не поменяется. Когда ты уходишь из организации, она продолжает работать по тем же принципам, которые были заложены. Да, концептуально с уходом Ашота Рафаиловича мы очень много потеряли в авторитете. Но в РФС осталось много уважаемых и авторитетных людей, у нас есть регламенты, есть свои позиции — по ним мы и продолжим работать.

— Как вы отреагировали на письмо Матюнина в РФС, в котором вы и Хачатурянц обвинялись в ангажированности в отношении «Крыльев Советов»?

— Я в этом плане толстокожий. Как на юриста, на меня каких только писем не писали — то мы рейдеры, воры, захватчики. Для меня это не первый опыт, поэтому отнесся спокойно.

Единственное, это первый раз, когда так [громко] прозвучало в СМИ. Но посыл, что я покрываю «Крылья Советов»... Зачем их покрывать? Они находились в середине турнирной таблицы, никаких целей у них уже не было. Зачем тогда это делать? Я знаю, что это не так, — и все клубы это знают. За три года у меня сложилась определенная репутация. Думаю, что ни один клуб не скажет, что со мной можно что-то решить...

Со мной всегда можно поговорить, услышать логику наших решений, получить объяснения. С клубами важно общаться. Пусть они спрашивают нас, а не конкретных судей. Мы будем все объяснять. Мы отвечаем за арбитров, и, пока мы работаем успешно, мы здесь. Если решат, что мы работаем плохо, то это наша ответственность и вместо нас придут новые успешные люди.

Напомним, Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) решила, что Матюнин допустил две ошибки в пользу хозяев поля в матче «Химки» — «Крылья Советов».

Павел Каманцев. «Каких только писем на меня не писали: то мы рейдеры, то воры». Интервью нового босса российских судей

Алексей Матюнин
Ашот Хачатурянц
Павел Каманцев
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