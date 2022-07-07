Глава судейского комитета РФС рассказал о работе по смене провайдера ВАР

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о работе по смене провайдера ВАР.

— Были разговоры о том, что из-за санкций возникнут проблемы с системой повторов.

— Все эти сложности были и остаются. Без преувеличения блестящая работа менеджмента ВАР позволила с опережением графика начать работу нового провайдера. Уже текущие матчи предсезонного турнира проводятся с ВАР. Мы очень надеемся, что все матчи первого тура нового сезона РПЛ (и потенциально новых турниров) мы сможем обслуживать с ВАР.

У нас есть некие сложности и недоработки, но при всей моей любви к СМИ и болельщикам в силу санкций мы не можем озвучивать наши проблемы, так как это может быть использовано против нас. Когда мы реализуем проект, пройдут несколько первых туров и мы поймем, что все работает, — тогда сможем более детально сказать, какие были ограничения.

Hawk-Eye Innovations Ltd — это британская компания, основанная японской Sony. Она считается ведущим провайдером в мировом футболе и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования.