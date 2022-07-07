Глава судейского комитета РФС рассказал о работе по смене провайдера ВАР
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о работе по смене провайдера ВАР.
— Были разговоры о том, что из-за санкций возникнут проблемы с системой повторов.
— Все эти сложности были и остаются. Без преувеличения блестящая работа менеджмента ВАР позволила с опережением графика начать работу нового провайдера. Уже текущие матчи предсезонного турнира проводятся с ВАР. Мы очень надеемся, что все матчи первого тура нового сезона РПЛ (и потенциально новых турниров) мы сможем обслуживать с ВАР.
У нас есть некие сложности и недоработки, но при всей моей любви к СМИ и болельщикам в силу санкций мы не можем озвучивать наши проблемы, так как это может быть использовано против нас. Когда мы реализуем проект, пройдут несколько первых туров и мы поймем, что все работает, — тогда сможем более детально сказать, какие были ограничения.
Hawk-Eye Innovations Ltd — это британская компания, основанная японской Sony. Она считается ведущим провайдером в мировом футболе и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -