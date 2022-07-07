Глава судейского комитета РФС рассказал о готовности арбитров к Кубку лиги

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал в интервью «СЭ» о готовности арбитров к Кубку лиги.

— Если будет принято решение, что первые стадии турнира будут проводиться без ВАР (в целях экономии), для нас в этом есть плюс. Потому что у нас есть пятерка арбитров, приглашенных в РПЛ, которые еще не имеют лицензии [ВАР]. Если они поработают на ранних стадиях Кубка лиги, мы их начнем обкатывать, и уже к поздней осени, когда они получат лицензии ВАР, у нас будет готова пятерка арбитров для РПЛ.

Если организаторы примут решение, что на всех матчах будет ВАР, для нас и это станет плюсом. Значит, появится еще больше матчей, в которых арбитры потренируются, и их уровень работы повысится.

Технически у нас сложности такие же, как и у команд. Как я понимаю, не так много клубов привыкли играть в плотном графике. Подобный опыт имеют только те, кто выступал в еврокубках. Такая же ситуация и у арбитров. Будем пробовать. Думаю, чисто физически мы всю эту историю вытянем. Если логистика будет позволять, вопросов нет. Уверен, что РФС и РПЛ учтут все нюансы.

В РФС подчеркнули, что новый турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты «высокоинтенсивными матчами и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ».