Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 00:45

Глава судейского комитета РФС рассказал, почему переговоры судей ВАР не дают в ТВ-трансляции

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Василий Казарцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал в интервью «СЭ», почему переговоры судей ВАР не дают в ТВ-трансляции.

— Можно ли выводить в трансляции переговоры ВАР?

— Онлайн — точно нет. Мы обсуждали этот момент. Понимаем, что для коммерческих служб и для бродкастеров крайне важно, чтобы все происходило быстро, поскольку через день эта информация уже не столь актуальна. Вернее, она остается актуальной для меньшей аудитории, которая сильно-сильно любит футбол или интересуется судейством. А сразу после матча это интересно всем. Если мы будем делать какие-то нарезки в перерыве, это может создать негатив на трибунах, поскольку все могут посмотреть это по телефону, начать обсуждать спорные моменты — появится давление на судью и прочее.

УЕФА не просто так запрещает повторы спорных моментов... Это практика безопасности, наработанная годами. Мы не хотим ничего скрывать, но и не хотим создавать проблемы на ровном месте себе, клубам и полиции.

Мы все это обсуждаем — для нас это исключительно вопрос времени. Мы давали аудио переговоров ВАР спустя две-три недели после матча, когда уже накал и давление на судей прошли. Многие люди, увидев эти ошибки, выдохнули и успокоились. Они поняли, что это просто человеческая ошибка. Да, арбитры пришли к ложному решению, но понятен путь его принятия.

Пока мы не нашли идеальной формулы, как делать это с учетом темпа современной жизни и не причинить ущерб соревнованию и судейству. Но делать это будем точно.

Как быстро после окончания матча? Этот вопрос остается открытым. Я к этому отношусь консервативно. Для меня крайне важно подготовить качественный контент, который все объяснит, чем выпустить что-то побыстрее. Все-таки РФС — консервативная организация. При всем уважении — мы не блогеры. Мы должны выдавать четкую и аргументированную позицию, которая потом будет проверяться на прочность и логичность журналистами и тысячами болельщиков.

Павел Каманцев. «Каких только писем на меня не писали: то мы рейдеры, то воры». Интервью нового босса российских судей
РПЛ
Павел Каманцев
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Россия? Отменить! Почему именно сейчас США и еще 34 страны требуют отстранить россиян от международного спорта
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Глава судейского комитета РФС рассказал о готовности арбитров к Кубку лиги
Глава судейского комитета РФС объяснил, почему арбитры не дают интервью после матчей
Спектакля на Суперкубке не будет. Будет битва
«Каких только писем на меня не писали: то мы рейдеры, то воры». Интервью нового босса российских судей
«Мидтьюлланн» выкупил Дрейера у «Рубина»
В «Зените» отреагировали на информацию о подписании контракта с Родригао
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава судейского комитета РФС рассказал о готовности арбитров к Кубку лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости