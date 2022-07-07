Глава судейского комитета РФС рассказал, почему переговоры судей ВАР не дают в ТВ-трансляции
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал в интервью «СЭ», почему переговоры судей ВАР не дают в ТВ-трансляции.
— Можно ли выводить в трансляции переговоры ВАР?
— Онлайн — точно нет. Мы обсуждали этот момент. Понимаем, что для коммерческих служб и для бродкастеров крайне важно, чтобы все происходило быстро, поскольку через день эта информация уже не столь актуальна. Вернее, она остается актуальной для меньшей аудитории, которая сильно-сильно любит футбол или интересуется судейством. А сразу после матча это интересно всем. Если мы будем делать какие-то нарезки в перерыве, это может создать негатив на трибунах, поскольку все могут посмотреть это по телефону, начать обсуждать спорные моменты — появится давление на судью и прочее.
УЕФА не просто так запрещает повторы спорных моментов... Это практика безопасности, наработанная годами. Мы не хотим ничего скрывать, но и не хотим создавать проблемы на ровном месте себе, клубам и полиции.
Мы все это обсуждаем — для нас это исключительно вопрос времени. Мы давали аудио переговоров ВАР спустя две-три недели после матча, когда уже накал и давление на судей прошли. Многие люди, увидев эти ошибки, выдохнули и успокоились. Они поняли, что это просто человеческая ошибка. Да, арбитры пришли к ложному решению, но понятен путь его принятия.
Пока мы не нашли идеальной формулы, как делать это с учетом темпа современной жизни и не причинить ущерб соревнованию и судейству. Но делать это будем точно.
Как быстро после окончания матча? Этот вопрос остается открытым. Я к этому отношусь консервативно. Для меня крайне важно подготовить качественный контент, который все объяснит, чем выпустить что-то побыстрее. Все-таки РФС — консервативная организация. При всем уважении — мы не блогеры. Мы должны выдавать четкую и аргументированную позицию, которая потом будет проверяться на прочность и логичность журналистами и тысячами болельщиков.
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Локомотив – Н. Новгород
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